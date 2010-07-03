Мужчина выпал из окна квартиры, где обнаружили тело женщины

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В одной из столичных квартир на улице Большой Переяславской обнаружено тело женщины с ножевым ранением. На причастность к произошедшему проверяют мужчину, который выпал из окна этой квартиры, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Собеседник агентства рассказал, что вечером 27 августа оперативникам поступила информация о падении мужчины с третьего этажа.

"По версии правоохранителей, гражданин находился в наркотическом опьянении. Пострадавшего доставили в больницу, ему проводят операцию. В той же квартире, на полу в ванной комнате, обнаружено тело женщины с ножевым ранением шеи", – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, это хозяйка квартиры.

На месте случившегося работают специалисты, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в московской квартире на улице Новослободской тело 41-летней женщины с 26 ножевыми ранениями. Погибшая снимала квартиру у 43-летней москвички, которая по договору с собственником присматривала за жилищем.

