Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

28 августа 2018, 13:44

Происшествия

Мужчину госпитализировали после падения с Андреевского моста

Молодого мужчину госпитализировали после падения с Андреевского моста. Сейчас пострадавший находится в реанимации ГКБ №1 им. Н.Пирогова.

Как рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 27 августа.

У молодого человека диагностировали открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом предплечья, рваные раны поясничной области и плеча.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

происшествия

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика