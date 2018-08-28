Молодого мужчину госпитализировали после падения с Андреевского моста. Сейчас пострадавший находится в реанимации ГКБ №1 им. Н.Пирогова.

Как рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 27 августа.

У молодого человека диагностировали открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом предплечья, рваные раны поясничной области и плеча.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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