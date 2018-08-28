28 августа 2018, 13:44Происшествия
Мужчину госпитализировали после падения с Андреевского моста
Молодого мужчину госпитализировали после падения с Андреевского моста. Сейчас пострадавший находится в реанимации ГКБ №1 им. Н.Пирогова.
Как рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 27 августа.
У молодого человека диагностировали открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом предплечья, рваные раны поясничной области и плеча.
В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
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