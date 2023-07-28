В Ростовской области сбили вторую украинскую ракету при помощи ПВО

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Российские системы ПВО смогли поразить вторую ракету над Ростовской областью, ее сбили в Азовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты, на этот раз в Азовском районе", – написал он.

Голубев добавил, что последствия произошедшего уточняются.

Глава Азова Владимир Ращупкин, в свою очередь, сообщил, что каких-либо происшествий в городе не было зафиксировано.

"На территории города никаких чрезвычайных ситуаций не произошло. Источник звука, похожего на взрывы, находился за пределами города. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны поразили в небе над Таганрогом ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате перехвата обломки ракеты упали на город. В ведомстве произошедшее назвали терактом, который привел к повреждению некоторых зданий. Также из-за этого пострадали местные жители.

В пятницу, 28 июля, произошел взрыв в Таганроге в Ростовской области. ЧП произошло на Банковской площади рядом с художественным музеем. Повреждены машины и многоквартирный дом. Экстренные службы передали, что под завалами могут находиться люди.

По словам Голубева, у кафе "Чехов сад" в Таганроге, предположительно, могла сдетонировать ракета. Он отметил, что на место уже прибыли спасатели. По словам главы региона, погибших нет, однако 15 человек получили ранения.

Немногим позже губернатор региона заявил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники.



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