Бастрыкин поручил отчитаться о ходе расследования отравления в детском лагере в Удмуртии

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования вспышки кишечной инфекции в детском лагере "Юность" Удмутрии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель <...> дал поручение руководителю СУ СК России по Удмуртской Республике Тугушеву Р. Р. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении.

О массовом заражении острой кишечной инфекцией в лагере "Юность" стало известно накануне. По последним данным СК, за медпомощью обратились 25 человек, в том числе четверо взрослых. Госпитализация потребовалась 16 детям, позже их число выросло до 17.

В пятницу, 28 июля, специалисты Роспотребнадзора обнаружили норовирусы в салатах и у семи сотрудников пищеблока лагеря. В связи с этим было принято решение временно закрыть лагерь.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание (часть 1 статьи 236 УК РФ).

