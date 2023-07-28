Число госпитализированных детей из лагеря в Удмуртии выросло до 16

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Из лагеря "Юность" в Удмуртии, где выявили случаи острой кишечной инфекции, госпитализировали 16 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные – в легкой. Еще пять детей находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное.

27 июля специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии зафиксировали в детском лагере "Юность" признаки острой кишечной инфекции у 23 человек, в том числе 20 несовершеннолетних.

Прокуратура республики организовала проверку причин и условий, которые поспособствовали заболеванию детей, находящихся в оздоровительном лагере. Помимо этого, специалисты оценят исполнение администрацией лагеря санитарно-эпидемиологического законодательства.

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