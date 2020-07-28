В Шереметьево готовится к экстренной посадке Ту-204

Фото: flightradar24.com

Грузовой самолет Ту-204, у которого сработал датчик технической неисправности, готовится к посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"При заходе на посадку в самолете сработал датчик отказа навигационного оборудования", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, самолет должен совершить посадку в ближайшее время.

Ранее пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Симферополе. Сообщалось, что на борту воздушного судна находились порядка 200 человек.