Открытое горение на складе в Ростовской области ликвидировано

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Открытое горение на складе с резиной в хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области ликвидировано. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.

"В 21:12 по московскому времени объявлена ликвидация открытого горения", – передает ТАСС заявление ведомства.

Ранее в МЧС РФ по Ростовской области сообщили, что возгорание склада произошло на площади 400 квадратных метров. Эксперты присвоили пожару первый ранг сложности. К ликвидации привлекли 53 человека и 19 единиц техники.

Накануне крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Омске. Его площадь достигла 1,8 тысячи квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 59 человек и 14 единиц техники. Из здания спасли 27 человек.

Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Омске