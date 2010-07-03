Детский сад в Крылатском проверяют из-за угрозы взрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Сотрудников и воспитанников детского сада в Крылатском эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах города.

Как уточнил собеседник агентства, детей эвакуировали из здания, расположенного на Осеннем бульваре, после сообщения о минировании. "На место выехало руководство ОВД "Крылатское", − уточнил представитель экстренных служб.

По словам, сейчас ожидают приезда кинологов для проверки детсада.

20 июня телецентр "Останкино" "заминировали" четвертый раз за месяц. Экстренные службы провели проверку после анонимного сообщения о якобы заложенном в здании телецентра взрывном устройстве. В тот же день неизвестный сообщил о "минировании" здания Госдумы. Оба сигнала оказались ложными.