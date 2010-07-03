Три бочки пива украли из кафе в центре Москвы

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Неизвестный похитил из заведения в центре города три бочки пива. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

В ведомстве рассказали, что к ним поступило сообщение от управляющего заведения. Он заявил, что неизвестный, находясь у служебного входа по адресу улица Казакова, дом № 8, строение 2, похитил три бочки пива.

В настоящий момент устанавливается общая сумма ущерба. По факту происшествия полиция организовала проверку. По информации некоторых источников, по данному адресу расположено кафе "ТоДаСе".

Ранее сообщалось, что неизвестный украл сейф с драгоценностями стоимостью 4,5 миллиона рублей из квартиры на юге Москвы. Отмечается, что злоумышленник путем подбора ключей к замку входной двери проник в его квартиру на улице Академика Янгеля, где украл сейф с ювелирными изделиями и часы на сумму 4,5 миллиона рублей.

