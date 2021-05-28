Власти Москвы прокомментировали инцидент с рабочим у памятника Крылову

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Работы на памятнике баснописцу Ивану Крылову, где ранее откололся фрагмент и ранил рабочего, проводились с разрешением Мосгорнаследия. Об этом сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

"Реставрационные работы на объекте ведутся в соответствии с выданным разрешением, по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем ведомства", – уточнили в организации.

В Мосгорнаследии напомнили, что памятник, размещенный на Малой Бронной, является объектом культурного наследия регионального значения. По информации ведомства, реставрационные работы завершены на четырех бронзовых книжках монумента и на самой скульптуре.

Ранее сообщалось, что в ходе реставрационных работ над памятником пострадал рабочий. В Мосгорнаследии объяснили, что из-за нарушения техники безопасности одна из бронзовых книжек упала мужчине на ногу. В результате он был госпитализирован.

Реставрацию памятника Ивану Крылову продолжат в плановом порядке. Завершить ее рассчитывают до 15 августа 2021 года.