Власти Москвы прокомментировали инцидент с рабочим у памятника Крылову

28 мая, 19:52
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Работы на памятнике баснописцу Ивану Крылову, где ранее откололся фрагмент и ранил рабочего, проводились с разрешением Мосгорнаследия. Об этом сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.
"Реставрационные работы на объекте ведутся в соответствии с выданным разрешением, по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем ведомства", – уточнили в организации.
В Мосгорнаследии напомнили, что памятник, размещенный на Малой Бронной, является объектом культурного наследия регионального значения. По информации ведомства, реставрационные работы завершены на четырех бронзовых книжках монумента и на самой скульптуре.
Ранее сообщалось, что в ходе реставрационных работ над памятником пострадал рабочий. В Мосгорнаследии объяснили, что из-за нарушения техники безопасности одна из бронзовых книжек упала мужчине на ногу. В результате он был госпитализирован.
Реставрацию памятника Ивану Крылову продолжат в плановом порядке. Завершить ее рассчитывают до 15 августа 2021 года.
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