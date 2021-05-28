Россиянка получила 360 тыс рублей за несуществующего ребенка

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Фото: depositphotos/LUNNO
Жительница Тюмени получила материнский капитал за несуществующего ребенка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным правоохранителей, 37-летняя женщина купила поддельное свидетельство на якобы родившегося в марте 2020 года сына. Затем она обратилась в МФЦ, чтобы получить пособия и материнский капитал.
С мая 2020 по февраль 2021 года она получила более 360 тысяч рублей. Ей уже предъявили обвинение, наказание по статье которого не связано с лишением свободы.
Материнский капитал в виде государственной финансовой поддержки ввели 1 января 2007 года, чтобы повысить рождаемость в стране.
В 2021 году его проиндексировали на 3,7%, его размер составляет 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля – на второго. Размер доплаты на второго ребенка, если семья получала маткапитал на первого ребенка, составляет 155 550 рублей.
Маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образование либо инвестировать в пенсионные накопления матери.
Ранее в России предложили разрешить тратить материнский капитал на подключение домов к коммунальным сетям. Речь идет о частных домах и их подключению к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила разрешить использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребенка.
В России изменились правила использования маткапитала
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