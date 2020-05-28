Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Труп мужчины обнаружили в женском монастыре в Таганском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Утром 27 мая в полицию поступило сообщение о том, что в Покровском ставропигиальном женском монастыре по адресу улица Таганская, дом 58, найден труп", – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции позднее установили личность умершего. Им оказался 38-летний мужчина, который работал в монастыре охранником.
По предварительным данным, смерть мужчины наступила из-за сердечной недостаточности. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее тело 52-летнего мужчины обнаружили в реке Яузе в подмосковных Мытищах. Внешних признаков насильственной смерти на теле не было.