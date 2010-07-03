Экс-мэр Тегерана сознался в убийстве жены

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Бывший мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи сознался в убийстве жены. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на представителя прокуратора Тегерана.

"Наджафи признался в убийстве супруги, объяснив совершенное преступление семейными неурядицами", – сказал представитель прокуратуры Мохаммад Шарияри, отметив, что экс-мэр сам сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее появилась информация, что вторая супруга бывшего мэра Ирана была убита в жилом доме в районе Саадатабад. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

Мохаммад Али Наджафи родился в 1952 году. До того, как его выбрали мэром Тегерана, он был советником президента Ирана Хасана Роухани по экономическим вопросам. Мэром Мохаммад Али Наджафи стал в 2017 году, однако в марте 2018 года он был вынужден подать в отставку из-за плохого самочувствия.

