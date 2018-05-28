Москвичка перевела представившемуся актером Томом Хиддлстоном мужчине деньги ради встречи

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Жительница Зеленограда перевела неизвестному, представившемуся британским актером Томом Хиддлстоном, 200 долларов, сообщает Агентство "Москва".

Женщина заявила в полицию о мошенничестве. По словам потерпевшей, она общалась с преступником через Twitter и WhatsApp и договорилась с ним о встрече, за что он попросил перевести деньги. Москвичка согласилась, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Потерпевшая также просит привлечь к ответственности юридическую фирму "Империалъ", куда она сперва обратилась. Женщина заплатила за услуги фирмы около 30 тысяч рублей, однако отметила, что юридическую помощь ей не оказали.

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