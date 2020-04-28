Трое неизвестных избили охранника и ограбили супермаркет в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое неизвестных ограбили супермаркет в центре Москвы. Инцидент случился на 2-й Звенигородской улице, сообщает Агентство "Москва".

"Открыто похитили имущество, принадлежащее магазину, после с похищенным с места преступления попытались скрыться, однако их попытался остановить охранник", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате потасовки злоумышленники ударили охранника по голове, после чего скрылись на такси.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее сообщалось о том, что покупателю удалось предотвратить ограбление магазина в Подмосковье. Злоумышленники в масках ворвались в продуктовый и, угрожая продавцу ножом, забрали из кассы 12 тысяч рублей. В этот момент в супермаркет зашел покупатель. Увидев людей в масках, он вышел и вернулся с пневматическим пистолетом. Одного из налетчиков покупателю удалось задержать до приезда полиции.