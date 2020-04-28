У скончавшегося послушника Троице-Сергиевой лавры ранее обнаружили коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Послушник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, который совершил самоубийство после обнаружения у него коронавируса, проходил лечение в психиатрической больнице, передает Агентство "Москва". Информацию подтвердили в Московском подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

"В начале апреля Дмитрий Пелипенко заболел, позднее у него были обнаружены признаки ковидной пневмонии, после чего было принято решение о его госпитализации в больницу № 119 ФМБА", – сообщили представители учреждения. Отмечается, что в течение двух дней проводились реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь послушника не удалось.

По заявлению Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, у мужчины была душевная болезнь, о чем свидетельствует лечение в специализированном учреждении за два года до поступления в обитель. Семье покойного будет оказана помощь в организации похорон, заявили в лавре.