Движение по Остоженке и Новокрымскому проезду открыто

Движение транспорта по Остоженке и Новокрымскому проезду вновь осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
По данным ведомства, на пересечении Остоженки и Новокрымского проезда произошло повреждение трубы холодного водоснабжения. Прорыв удалось локализовать без отключения потребителей, подчеркнул заммэра Петр Бирюков. На месте работают десятки сотрудников коммунальных служб, передает телеканал Москва 24.
Ранее Новокрымский проезд был полностью перекрыт из-за подтопления. Также на время пришлось частично перекрыть движение по улице Остоженка. В ГИБДД посоветовали автомобилистам выбирать пути объезда.
По данным телеканала Москва 24, на месте подтопления у Крымского моста грузовик ушел под землю на полколеса из-за повреждения асфальта.
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