Новокрымский проезд и часть Остоженки перекрыты из-за подтопления

Движение транспорта в районе Крымского моста затруднено из-за подтопления проезжей части, передает телеканал Москва 24.
По данным ГИБДД, Новокрымский проезд полностью перекрыт. Частично перекрыто движение по Остоженке. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
По словам очевидцев, вода течет со стороны Новокрымского проезда. На месте работают спасатели.
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, на пересечении Остоженки и Новокрымского проезда была повреждена труба холодного водоснабжения. Повреждение удалось локализовать, подчеркнули в ведомстве. Отключений потребителей от водоснабжения не было, заверили представители комплекса городского хозяйства.
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