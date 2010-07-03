Крупный пожар в подмосковной деревне Пешки локализован

Фото: Москва 24

Сотрудникам МЧС удалось локализовать крупный пожар в подмосковной деревне Пешки, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

По данным МЧС, возгорание локализовали в 19:20 на площади 700 квадратных метров. При этом представитель ведомства отметил, что тушение огня осложняет сильный ветер.

В деревне в Солнечногорском районе горят сараи, самовольно построенные местными жителями, уточнили в МЧС. Как заверили в ведомстве, угрозы жилым домам нет. В тушении участвуют 56 человек и 20 единиц техники.

Ранее местные жители начали выкладывать в соцсети снимки с пожара.