Пожар в промзоне в Солнечногорске ликвидирован

Фото: Агентство "Москва"

На тушение пожара в промышленной зоне в Солнечногорском районе Подмосковья спасателям понадобилось десять часов.

По сайте областного главка МЧС сообщается, что в оперативно-дежурную смену ЦУКС сообщение о возгорании поступило в 09:15. Полная ликвидация объявлена лишь в 19:15. Площадь пожара составила более 820 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что крупный пожар охватил деревню Пешки в Подмосковье. По словам очевидцев, возгорание началось в одном из гаражей, вскоре пламя перекинулось на соседние боксы. Люди утверждают, что искры долетают до балконов ближайших домов.