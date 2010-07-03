Пожар в промзоне в Солнечногорске ликвидирован

На тушение пожара в промышленной зоне в Солнечногорском районе Подмосковья спасателям понадобилось десять часов.
По сайте областного главка МЧС сообщается, что в оперативно-дежурную смену ЦУКС сообщение о возгорании поступило в 09:15. Полная ликвидация объявлена лишь в 19:15. Площадь пожара составила более 820 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что крупный пожар охватил деревню Пешки в Подмосковье. По словам очевидцев, возгорание началось в одном из гаражей, вскоре пламя перекинулось на соседние боксы. Люди утверждают, что искры долетают до балконов ближайших домов.
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