Крупный пожар охватил деревню Пешки в Подмосковье

Сараи загорелись в подмосковной деревне Пешки на площади 600 "квадратов"

Жители деревни Пешки Солнечногорского района Московской области выкладывают в социальные сети снимки с пожара. Огонь охватил строения на площади 600 квадратных метров.

По словам очевидцев, возгорание началось в одном из гаражей, вскоре пламя перекинулось на соседние боксы. Люди утверждают, что искры долетают до балконов ближайших домов.

Информации о пострадавших нет. Сохраняется угроза перехода огня на соседние строения.