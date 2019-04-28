Пять дачных домов загорелись в ТиНАО

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Площадь пожара в поселении Михайлово-Ярцевское в ТиНАО увеличилась до 200 квадратных метров. Горят пять дачных домов и хозяйственные постройки в СНТ "Газовик". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Произошло обрушение двух строений. Сведений о пострадавших не поступало. В 17:29 возгорание было локализовано, а в 17:51 ликвидировано.

В воскресенье, 28 апреля, в Москве и Подмосковье произошло несколько крупных пожаров. Так, строительные материалы загорелись на площади почти 850 квадратных метров на рынке в Солнечногорском районе Московской области.

В Ленинском районе Московской области спасатели ликвидировали возгорание двух частных домов на площади 90 квадратных метров.

Кроме того, пожар произошел в частном доме в городе Апрелевка на западе Подмосковья, на тушение спасателям потребовалось почти шесть часов.

Девять человек спасли при пожаре на юго-востоке столицы. Инцидент произошел в одной из квартир в многоэтажке на улице Подольская.