В Домодедовском районе сгорел автобус, перевозивший детей

Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье

В Подмосковье сгорел автобус, перевозивший детскую футбольную команду. Инцидент произошел на 35-м километре Каширского шоссе недалеко от поселка Ям, сообщает телеканал Москва 24.

В момент ЧП в салоне находились 20 пассажиров – воспитанников спортивной школы "Метеор" из Балашихи.

Кадры пылающего автобуса очевидцы опубликовали на своих страницах в соцсетях. Как говорят свидетели происшествия, огонь сначала возник в задней части, где находится двигатель. Водитель сразу съехал на обочину, все пассажиры самостоятельно выбрались наружу. Спортсменов увезли в Домодедово на другом транспорте.

Одной из возможных причин возгорания специалисты называют техническую неисправность.