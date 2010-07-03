Водитель сбил пешехода на тротуаре в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате ДТП на северо-западе Москвы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, инцидент произошел на Лодочной улице.

Отмечается, что водитель произвел наезд на пешехода на тротуаре. Пострадавший госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя.