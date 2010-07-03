Пять человек спасли при пожаре в Москве

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Пожар произошел пожар на балконе жилого дома в столичном районе Бибирево.

Спасены пять человек, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе МЧС по городу.

Инцидент произошел на улице Белозерская, дом 17а на десятом этаже.

Площадь пожара составила три квадратных метра. Сведений о пострадавших не поступало.