Финская полиция застрелила открывшего по ним стрельбу водителя

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На западе Финляндии полицейские застрелили мужчину, пытавшегося скрыться от них, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в местечке Лемпяяля (Lempäälä). Правоохранители попытались остановить подозрительного водителя, но он отказался подчиниться, а вместо этого открыл по ним стрельбу. Началась перестрелка, в результате которой злоумышленника застрелили.

Дело расследует Центральная криминальная полиция.