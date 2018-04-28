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Новости

28 апреля 2018, 18:40

Происшествия

Финская полиция застрелила открывшего по ним стрельбу водителя

Фото: AP/Kalle Parkkinen

На западе Финляндии полицейские застрелили мужчину, пытавшегося скрыться от них, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в местечке Лемпяяля (Lempäälä). Правоохранители попытались остановить подозрительного водителя, но он отказался подчиниться, а вместо этого открыл по ним стрельбу. Началась перестрелка, в результате которой злоумышленника застрелили.

Дело расследует Центральная криминальная полиция.

происшествия за рубежом
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