28 апреля 2018, 18:40Происшествия
Финская полиция застрелила открывшего по ним стрельбу водителя
Фото: AP/Kalle Parkkinen
На западе Финляндии полицейские застрелили мужчину, пытавшегося скрыться от них, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в местечке Лемпяяля (Lempäälä). Правоохранители попытались остановить подозрительного водителя, но он отказался подчиниться, а вместо этого открыл по ним стрельбу. Началась перестрелка, в результате которой злоумышленника застрелили.
Дело расследует Центральная криминальная полиция.
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