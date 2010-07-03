Мособлсуд рассмотрит дело обвиняемых в убийстве 21 человека

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Московский областной суд рассмотрит дело участников банды, обвиняемых в убийствах 21 человека, в том числе главы Сергиева Посада, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Обвинительное заключение утверждено в отношении главаря банды Константина Пискарева, известного под прозвищем Костя Большой, Сергея Александрова, Сергея Барабашкина, Юрия Бережнова, Александра Замятина, Дамира Капкова, Андрея Столярова, а также Дмитрия и Николая Юровых.

В зависимости от роли и степени участия, фигуранты дела обвиняются по статьям "Бандитизм", "Похищение человека", "Убийство", "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

По версии следствия, Пискарев создал банду в период с 1996 по 1999 годы. Примерно тогда же были совершены первые преступления. Однако выйти на след злоумышленников удалось только в 2016-м в рамках дела об убийстве главы Сергиева Посада Евгения Душко.

"Деятельность банды характеризовалась устойчивостью, вооруженностью, строгой дисциплиной, тщательной подготовкой, планированием преступлений и конспирацией. Это помогало злоумышленникам до 2016 года избегать задержания", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении членов банды.