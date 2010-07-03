Против московских саентологов завели дело

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Столичные адепты саентологической церкви стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подробностей о том, по какой статье ведется расследование и в чем именно обвиняют саентологов, нет. Со слов источника, проводятся оперативно-следственные действия.

Отмечается, что обыски также идут в "Церкви саентологии Санкт-Петербурга". По неподтвержденной информации, мероприятия в обеих столицах связаны с делом обманутых дольщиков.

Саентологией называют религиозно-философское течение, основанное в США фантастом Лафайетом Роном Хаббардом, ряд книг которого запрещены в РФ. Российские последователи этого течения не раз становились фигурантами уголовных дел.

