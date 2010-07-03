СК завел дело против угрожавшего осетинской учительнице экс-депутата

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Бывший осетинский депутат Василий Гогичашвили, сложивший полномочия после обвинений в избиении учительницы, стал фигурантом уголовного дела по статье "Угроза убийством". Об этом сообщает сайт республиканского главка СК.

Как утверждают следователи, подозреваемый завел учительницу в кабинет директора школы и, взяв нож, начал угрожать ей убийством. "Однако его противоправные действия были пресечены директором школы", – сказано в сообщении.

Скандал разгорелся, когда родители учеников и сотрудники школы № 4 города Ардон обратились в полицию с жалобой на Гогичашвили. Как утверждают СМИ, мужчина ворвался в класс и начал бить учительницу. После этого он схватил ее за волосы и потащил в кабинет директора.

Отмечалось, что парламентарий хотел "разобраться" с педагогом, которая оставила его племянницу после уроков для воспитательной беседы.

Спустя некоторое время Гогичашвили заявил, что сдал мандат и хочет избежать дискредитации себя и партии "Патриоты России". По его версии, конфликт связан с "незаслуженным" обвинением в краже денег, выдвинутым в адрес его племянницы-инвалида.