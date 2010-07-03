Москвичку изнасиловали и ограбили на пустыре в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная полиция ищет неизвестных, которые изнасиловали и ограбили 43-летнюю женщину на пустыре в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление пострадавшая написала 28 марта. С ее слов, нападение произошло вечером, когда она шла от железнодорожной станции домой, в поселок совхоза "Крекшино".

Пройдя мимо двух мужчин азиатской наружности, москвичка почувствовала, как ее схватили за горло и начали душить. Затем неизвестные притащили женщину на пустырь, где раздели и по очереди изнасиловали. Уже дома потерпевшая обнаружила пропажу 300 долларов.

Следователи уже осмотрели пустырь и изъяли ботинок, слетевший с ноги заявительницы. Подробности произошедшего выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.