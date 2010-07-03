В туалете московской квартиры нашли пропавшую зимой девочку из Череповца

Несовершеннолетняя жительница Череповца, считавшаяся пропавшей без вести, обнаружена мертвой в квартире на западе столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.
17-летняя девочка была зарегистрирована в Череповце. 22 февраля 2019 года она была объявлена в федеральный розыск.
Вечером 27 марта в полицию поступило сообщение от женщины 1976 года рождения. Она рассказала, что обнаружила в туалете своей квартиры, располагающейся на улице Кременчугская, труп девочки.
Собеседник агентства уточнил, что на ее теле не было внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, смерть наступила около суток назад.
Столичные полицейские уведомили об обнаружении тела подростка УМВД по Череповцу, которое инициировало ее розыск. Тело было доставлено морг, выясняются обстоятельства произошедшего.
На прошлой неделе в туалете в больнице Волгодонска был обнаружен труп младенца. Как выяснилось, ребенка родила 16-летняя девочка, ранее поступившая в медучреждение. Затем она выкинула его в туалет. По данному факту следователи проводят проверку.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.