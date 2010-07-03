В туалете московской квартиры нашли пропавшую зимой девочку из Череповца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несовершеннолетняя жительница Череповца, считавшаяся пропавшей без вести, обнаружена мертвой в квартире на западе столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

17-летняя девочка была зарегистрирована в Череповце. 22 февраля 2019 года она была объявлена в федеральный розыск.

Вечером 27 марта в полицию поступило сообщение от женщины 1976 года рождения. Она рассказала, что обнаружила в туалете своей квартиры, располагающейся на улице Кременчугская, труп девочки.

Собеседник агентства уточнил, что на ее теле не было внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, смерть наступила около суток назад.

Столичные полицейские уведомили об обнаружении тела подростка УМВД по Череповцу, которое инициировало ее розыск. Тело было доставлено морг, выясняются обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе в туалете в больнице Волгодонска был обнаружен труп младенца. Как выяснилось, ребенка родила 16-летняя девочка, ранее поступившая в медучреждение. Затем она выкинула его в туалет. По данному факту следователи проводят проверку.