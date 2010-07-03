Двух человек спасли из пожара в столовой на юго-востоке столицы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в четырехэтажном кирпичном административном здании на юго-востоке столицы.

Как рассказали Агентству "Москва" в экстренных службах, при ликвидации два человека были спасены со второго этажа и 10 эвакуированы. Спасенные переданы медикам.

Возгорание произошло в здании столовой на Волгоградском проспекте, дом 28. По предварительным данным, площадь пожара составила около 20 квадратных меров.

Принятыми мерами пожар удалось потушить. Информация о пострадавших на момент ликвидации не поступала.