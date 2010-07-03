Останки умершего пять лет назад человека нашли на западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Рабочие обнаружили на строительном объекте на западе столицы человеческие останки.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, 26 марта во время строительных работ в Береговом проезде были обнаружены фрагменты костей.

"Останки направили на экспертизу. Предварительно установлено, что смерть неизвестного наступила более пяти лет назад", – сказал собеседник агентства.

По данному факту следователи проводят проверку. Аналогичную находку 19 марта сделали на стройке в столичном районе Соколиная Гора на проспекте Буденного.