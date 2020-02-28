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Москва 24

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Происшествия

19:52

Пожарные в Москве оказали помощь обездвиженной пенсионерке

происшествия город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные спасатели помогли женщине, которая не могла самостоятельно передвигаться и пролежала трое суток на полу без еды и воды. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности объяснили, что на пульт диспетчера поступило сообщение о криках о помощи из квартиры в жилом доме.

"Расчет пожарных ПСО 204 оперативно прибыл к месту вызова. Московские пожарные с помощью аварийно-спасательного инструмента в присутствии сотрудников полиции вскрыли дверь квартиры, которая была закрыта на щеколду изнутри", – рассказали в ведомстве.

Спасатели нашли в помещении пенсионерку. Женщина лежала на полу. Она заявила, что не может передвигаться. Пожарные оказали ей первую помощь и передали прибывшим на место врачам.

Ранее в пятницу, 28 февраля, сообщалось, что столичные спасатели сняли с крыши трехэтажного таунхауса кошку. Животное просидело на доме около недели и за это время сильно похудело и одичало. Как рассказали хозяева, они не обратили внимание на пропажу кошки из-за ее вольного характера.

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