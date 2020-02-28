Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лжеработодатель похищал телефоны у приглашенных на "собеседование" соискателей в кафе на Павелецком вокзале. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В ведомстве рассказали, что злоумышленник выбирал жертв среди разместивших свое резюме на специализирующемся на трудоустройстве сайте. Представляясь работодателем, он назначал встречу в кафе на территории вокзала.

Во время общения он пытался различными способами завладеть сотовым телефоном оппонента, а когда все получалось, вставал и немедленно покидал заведение. После злоумышленник продавал похищенное имущество, а деньги использовал на личные нужды.

Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в серии краж, им оказался ранее судимый 29-летний гражданин Республики Белоруссия. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый находится под арестом.

Ранее четверых москвичей задержали по подозрению в краже 94 ноутбуков из поезда в Смоленске. Общий ущерб превысил два миллиона рублей. В отношении них было возбуждено уголовное дело.

