Экс-главе петербургского Метростроя вменили еще один эпизод растраты

Фото: ОАО "Метрострой" по лицензии CC BY 4.0

Экс-главу петербургского Метростроя Николая Александрова обвинили в растрате 153 миллионов рублей при строительстве Фрунзенского радиуса, сообщает РИА Новости.

Речь идет о поставке электромонтажного оборудования для строительства станций метро Фрунзенского радиуса. Следствие считает, что в закупке продукции на сумму не менее 153 миллионов рублей не было никакой необходимости, но Александров и неустановленные лица убедили в том, что необходимость есть.

По версии СК, они заключили фиктивный договор поставки с компанией "Опт-Юнион", перечислили деньги, подписали необходимые документы, но кабельную продукцию не поставили. Полученные деньги соучастники обналичили.

Уголовное дело в отношении Александрова было возбуждено в декабре 2019 года. Бывшего руководителя Метростроя Северной столицы заподозрили в масштабных растратах при поставке нерудных материалов на общую сумму 176 миллионов рублей.