СК проводит проверку после нападения на генерал-полковника в отставке

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после нападения на генерал-полковника в отставке, сообщает Агентство "Москва".

Также поручено выйти с ходатайством перед надзорным органом о передаче уголовного дела, расследуемого полицией, в производство следственных органов СК.

28 февраля было опубликовано видео, на котором двое мужчин наносят телесные повреждения А. Бриндикову на улице Малая Никитская.

Поводом к нападению, якобы, стал малозначительный дорожный конфликт. После драки потерпевшего госпитализировали.