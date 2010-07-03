Летевший из Стамбула в Москву самолет совершил аварийную посадку в Одессе

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Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, перед приземлением экипаж Boeing 737 сообщил о низком давлении масла в системе. Самолет коснулся ВПП в 18.40 мск.

В настоящий момент специалисты проводят осмотр систем и агрегатов авиасудна. Отмечается, что на борту находятся 122 пассажира.