МЧС опровергло сообщение о пожаре на северо-западе Москвы

Фото: ГУ МЧС по Москве

Столичный главк МЧС опроверг информацию о пожаре на северо-западе Москвы. Сообщение размещено на странице ведомства в Twitter.

"Недостоверная информация в некоторых СМИ, заявки на Авиационную улицу не поступало, Информация проверяется", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что крупный пожар произошел на северо-западе Москвы. Отмечалось, что возгорание произошло в одной из квартир жилого дома на Авиационной улице.