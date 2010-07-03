Самолет Москва – Варшава экстренно приземлился в Шереметьеве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Самолет Embraer 175 авиакомпании Lot Polish Airlines, направлявшийся из Москвы в Варшаву, экстренно приземлился в Шереметьеве. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, борт пришлось развернуть и отправить обратно в Москву из-за проблем с предкрылками.