Посадившая пациентку в ковш трактора фельдшер получила благодарность

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Минздрав Татарстана поблагодарил фельдшера, которая отправила пациентку к машине скорой помощи в ковше трактора. Автомобиль не мог подъехать к дому из-за неубранного снега.

"Главный врач Апастовской ЦРБ Алмаз Алиуллин от имени министерства здравоохранения Татарстана объявил благодарность фельдшеру Рамзие Загитовой, которая отправила заболевшую сельчанку до машины скорой помощи в ковше частного трактора", – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в республиканском Минздраве, этот случай произошел утром 25 февраля в селе Средний Биябаш Апастовского района. 66-летняя женщина с гипертоническим кризом нуждалась в помощи врачей, но скорая не могла подъехать к ее дому, так как дорогу замело. Тогда фельдшеры обратились к водителю трактора, попросив подвезти пациентку в ковше.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, помощь врачей требовалась немедленно, поэтому на расчистку дороги не было времени. Женщину госпитализировали, сейчас ее состояние стабильно, рассказали медики.

Прокуратура Апастовского района потребовала наказать местных чиновников, которые не обеспечили своевременную очистку дорог от снега. После проверки главу исполкома Шамбулыхчинского сельского поселения обязали устранить нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Кроме того, в отношении самого руководителя исполкома завели дело об административном правонарушении за несоблюдение требований безопасности при содержании дорог.

Снимки поездки в ковше попали в Сеть и вызвали оживленную дискуссию среди интернет-пользователей.