Рабочего придавило лифтом в жилом доме на востоке столицы

Фото: портал Москва 24

Рабочего придавило лифтом в жилом доме на востоке Москвы.

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб города, инцидент произошел в доме №20 на улице Большая Черкизовская. Пострадавшего уже извлекли из шахты лифта и доставили в 36-ю ГКБ.

На месте ЧП работают специалисты. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.