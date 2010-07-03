Трое граждан Йемена получили ранения в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице двух девушек. Их подозревают в нанесении ножевых ранений гражданам Йемена, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел утром в четверг, 28 февраля. В полицию поступило сообщение о конфликте в квартире на улице Гурьянова. Правоохранители обнаружили троих граждан Йемена с ножевыми ранениями в области шеи. Иностранцам в срочном порядке вызвали скорую помощь. Один из пострадавших доставлен в Городскую клиническую больницу имени Демихова, еще один госпитализирован в институт имени Склифосовского.

Подозреваемые не скрылись с места происшествия. Задержаны 24-летняя уроженка Подмосковья и 21-летняя жительница столицы. Известно, что обе девушки имеют судимости. Причины конфликта не уточняются.