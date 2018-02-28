Устроившего стрельбу в Казани мужчину задержали

28 февраля 2018, 00:03
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Казанский стрелок сдался полиции живым. Спецоперация в доме, где произошел инцидент, завершилась, сообщили в Следственном комитете России.
"В ходе перестрелки убит предполагаемый подельник, в результате спецоперации задержан предполагаемый преступник", – цитирует представителей ведомства РИА Новости.
По факту происшествия заведено уголовное дело об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал стрельбу в жилом доме в Казани. В результате инцидента пострадали три человека, позже один из них скончался в больнице. Среди раненных – два силовика и один местный житель.
По некоторым данным, стрельбу вел мужчина 1983 года рождения, страдавший хроническим алкоголизмом. Некоторое время он провел, запершись в своей квартире и стреляя по прохожим. Стрелок долго не выходил на переговоры.
Неофициальные источники сообщали о двух погибших в результате инцидента.
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