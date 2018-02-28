Устроившего стрельбу в Казани мужчину задержали

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Казанский стрелок сдался полиции живым. Спецоперация в доме, где произошел инцидент, завершилась, сообщили в Следственном комитете России.

"В ходе перестрелки убит предполагаемый подельник, в результате спецоперации задержан предполагаемый преступник", – цитирует представителей ведомства РИА Новости.

По факту происшествия заведено уголовное дело об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал стрельбу в жилом доме в Казани. В результате инцидента пострадали три человека, позже один из них скончался в больнице. Среди раненных – два силовика и один местный житель.

По некоторым данным, стрельбу вел мужчина 1983 года рождения, страдавший хроническим алкоголизмом. Некоторое время он провел, запершись в своей квартире и стреляя по прохожим. Стрелок долго не выходил на переговоры.

Неофициальные источники сообщали о двух погибших в результате инцидента.