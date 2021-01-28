СК будет просить об аресте участника акции в столице за нападение на бойцов ОМОНа

12:50
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следствие намерено просить об аресте участника несанкционированной акции 23 января в Москве, задержанного за нападение на бойцов ОМОН. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России по городу.
"В настоящее время молодой человек 2000 года рождения задержан, допрашивается в качестве обвиняемого, также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодах преступлений. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Псковской области. Джумаев является пятым задержанным в рамках уголовных дел по факту противоправных действий на несанкционированной акции.
Московские суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января, еще 64 человека были оштрафованы. Также в столичные суды поступили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.
Прокуратура Москвы также предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных акциях 31 января.
В Москве арестованы 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января
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