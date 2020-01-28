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В мире

16:22

СМИ сообщили о гибели в Афганистане ответственного за ликвидацию Сулеймани

происшествия за рубежом

Фото: AP/Saifullah Maftoon

При крушении лайнера Bombardier E-11A в Афганистане погиб офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения "Аль-Кудс", сообщает News.ru.

Как уточняется, информация о гибели ответственного за ликвидацию главы иранского спецподразделения "Кудс" генерала Касема Сулеймани появилась в ряде иранских СМИ.

Самолет потерпел крушение в провинции Газни 27 января. По предварительным данным, полученным от замгубернатора провинции, лайнер разбился в уезде Дих-Як. На момент крушения в самолете находились 83 человека.

По сведениям некоторых СМИ, разбившийся самолет был пассажирским. Лайнер направлялся из Герата в Кабул. В то же время другие СМИ сообщают, что воздушное судно принадлежало афганской армии и следовало из Герата в индийский Дели.

За крушение воздушного судна на востоке Афганистана взяло на себя ответственность радикальное движение "Талибан", запрещенное в Российской Федерации.

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