Пожарные спасли четырех человек при тушении возгорания в Перове

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При тушении возгорания в жилом доме в Перове пожарные спасли четырех человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

Пожар произошел по адресу: улица Плеханова, дом № 28, корпус 5. Площадь возгорания составила около 5 квадратных метров.

К настоящему моменту пожар потушили. Спасенных людей передали медикам для осмотра.