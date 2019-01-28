Мужчина выпал из окна 16-этажки на юге Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Человек выпал из окна 16-этажного дома на козырек подъезда в Чертанове Центральном, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Красного Маяка, дом № 18, корпус 1. Сейчас на месте находятся сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Источник агентства добавил, что выпавший из окна мужчина разбился насмерть.