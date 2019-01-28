Песков предостерег от поспешных выводов об охране Третьяковки

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Утверждение о недостатках в системе безопасности Третьяковской галереи, по мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, является преждевременным. Об этом сообщает "Интерфакс".

28 января журналисты попросили представителя Кремля оценить системы безопасности в музее, откуда накануне открыто похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Песков напомнил, что в Третьяковке хранятся бесценные предметы искусства, и потому за безопасностью там следят на должном уровне.

"Никаких сомнений нет в том, что какие-то выводы, конечно, будут делаться в плане совершенствования системы охраны", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Он также оценил профессионализм полицейских, оперативно задержавших подозреваемого и нашедших полотно. Песков подчеркнул, что нечто подобное случается и за рубежом, "но далеко не всегда удается быстро найти похищенные предметы искусства".

В настоящее время ведется расследование по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". В краже экспоната подозревают 31-летнего Дениса Чуприкова, который при задержании показал оперативникам место хранения исчезнувшей картины.

Ранее мужчину задерживали за хранение наркотиков. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие намерено добиться ареста подозреваемого. Своей вины он не признает.

Полотно уже осмотрели специалисты. Видимых повреждений они не обнаружили. Остальные полотна Третьяковки оснастят датчиками безопасности.

