Названа предварительная причина появления трещины в ТЦ "Глобус"

Причиной появления трещины в полу торгового центра "Глобус" в подмосковном Щелкове могло стать комплексное воздействие вибрации вентиляционного оборудования и обводненных грунтов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"По результатам предварительной оценки в соответствии с ГОСТ 31937-2011, состояние гипермаркета соответствует категории технического состояния "Работоспособное", – говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты не обнаружили угрозы возникновения дальнейших дефектов.

С 26 января гипермаркет работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что ТЦ "Глобус" приостановил работу на несколько дней из-за трещины в перекрытии, длина которой составила 60 метров, а ширина – от 0,5 до одного сантиметра.

Как выяснилось, сотрудники подмосковного Главгосстройнадзора в октябре прошлого года выявили ряд нарушений в щелковском ТЦ "Глобус". Однако они никак не связаны с инцидентом. Собственнику здания предписали устранить все выявленные нарушения до конца апреля 2019 года.